Из Нижневартовска к боевикам примкнули 14 жителей: их в живых уже нет

С 2013 по 2015 годы к боевикам уехали 14 жителей Нижневартовска. Такие данные оперативники озвучили во время правовой акции для молодежи, посвященной противодействию вербовке в террористические и экстремистские организации. По информации правоохранительных органов, всех кто примкнул к запрещенным организациям, уже нет в живых. Также на территории Нижневартовска полицейским удалось пресечь деятельность запрещенной организации «Хизб-ут-Тахрир аль Ислами», которая также активно вербовала в свои ряды.

«Правовые акции проходят под эгидой Антитеррористической комиссии города Нижневартовска с прошлого года. Совместно с экспертами в режиме «одного окна» мы пытаемся в доступной форме рассказать о тех угрозах, с которыми могут столкнуться молодые люди. В том числе и в сети Интернет. Запрещенная в России организация ИГИЛ подвергается активным бомбардировкам со стороны российской авиации. Для того, чтобы восполнить потери террористы ведут активную деятельность по вербовке новых членов. Особенно уязвима молодежь, которая буквально живет в виртуальной сети», - отметил начальник управления по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации города Сергей Ефремов.

Как сообщили в управлении по взаимодействию со СМИ мэрии столицы Самотлора, благодаря комплексной профилактической работе в 2016 году и первой половине 2017 года случаев присоединения вартовчан к боевикам не зафиксировано.