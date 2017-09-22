Мэр Нижневартовска поддержал Всемирный день без автомобиля и пришел на работу пешком

Глава Нижневартовска Василий Тихонов сегодня пришел на работу пешком. Таким образом, он поддержал Всемирную акцию, посвященную отказу от использования автомобиля. Фотофакты появились в эфире местного телеканала «Мегаполис».

Напомним, ежегодно 22 сентября жителям не только Нижневартовска, но и всего мира предлагается отказаться от использования автомобиля, а пересесть на общественный транспорт или велосипеды. Этим организаторы акции пытаются привлечь внимание общественности к вопросам экологии.