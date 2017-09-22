На перекрестках Нижневартовска могут появиться диагональные пешеходные переходы

В Нижневартовске власти города рассматривают возможность организации диагональных пешеходных переходов на перекрестках. Об этом сообщил начальник управления по дорожному хозяйству ДЖКХ г. Нижневартовска Геннадий Котляров. По его словам, специально для этого будет нанят специализированный институт, который разработает новую схему организации дорожного движения.

«Проанализировав ситуацию специалисты могут нам также рекомендовать, например, на каких участках светофоры убрать, а где-то наоборот добавить. При этом, они также должны просчитать интервал переключения сигналов светофоров для разного времени суток, чтобы увеличить пропускную способность перекрестков в пиковые часы», - пояснил Котляров.

Новую схему организации дорожного движения обновляют каждые три года. Раньше к специализированным институтам обращались по решению отдельных вопросов, например, нанесения разметки и установки дополнительных знаков. Сейчас специалистам предстоит в комплексе изучить существующие на дорогах города проблемы и предложить их комплексное решение.

Как подчеркнул глава города Василий Тихонов, именно комплексный подход к организации дорожного движения должен способствовать повышению уровня безопасности и создания комфортных условий как пешеходам, так и водителям. Также он поручил кураторам данного блока быть максимально открытыми для населения и учитывать при разработке документа пожелания жителей города, общественников и депутатов Думы муниципалитета.

«Город очень быстро развивается, увеличивается количество машин, а мы немного опаздываем с решением некоторых вопросов. Чтобы результаты этой деятельности были максимально эффективны, призываю быть всех активными и не формально подходить к своей работе», - подчеркнул Василий Тихонов.