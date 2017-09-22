В Нижневартовске новый начальник УМВД России

Начальник УМВД России по ХМАО-Югре Василий Романица представил личному составу УМВД России по Нижневартовску нового начальника. Им стал подполковник полиции Фанис Минхаерович Хаматов.

Последние два года он возглавлял МО МВД России «Нижневартовский».

Как сообщили в региональном главке, Фанис Хаматов родился 1 января 1978 года. В правоохранительных органах имеет общий стаж службы около двадцати лет. После обучения в Тюменской высшей школе милиции Фанис Минхаерович начал свою службу в органах внутренних дел в должности следователя следственного отделения ОВД города Урая, затем стал старшим следователем данного подразделения. С 2004 года занимал должность заместителя начальника следственного отделения при ОМВД России по г. Ураю. В 2008 году приказом начальника УМВД России по ХМАО – Югре был назначен руководителем отдела внутренних дел г. Урая. С 2015 года занимал должность руководителя межмуниципального отдела МВД России «Нижневартовский».