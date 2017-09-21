В Нижневартовске откроется «Снежная Королева»

В Нижневартовске откроет свой магазин сеть «Снежная Королева». Он будет расположен в строящимся вблизи площади Нефтяников ТРЦ Golden Park. Как сообщили в пресс-службе LCM Consulting, которая является брокером торгового центра, магазин займет 690 кв. метров. Открытие комплекса Golden Park запланировано на IV квартал 2018 года.

В магазине будут представлены коллекции верхней одежды из натурального меха и кожи, а также верхней и повседневной одежды из текстиля и трикотажа, сумки и аксессуары.

Как стало известно siapress.ru, магазин сети «Снежная Королева» в Нижневартовске откроется впервые. Сейчас ближайший сетевой магазин расположен в Сургуте.