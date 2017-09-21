В Нижневартовском аэропорту появится новый таможенный пункт

В Нижневартовске состоялось заседание коллегии Уральского таможенного управления. Во время встречи коллег со всего УрФО и.о. начальника УТУ Максим Чмора поручил руководству Ханты-Мансийской таможни подготовить предложения о создании в воздушном пункте пропуска международного аэропорта г.Нижневартовска таможенного поста, что позволит наиболее рационально распределить нагрузку при совершении таможенных операций в воздушном пункте пропуска. Необходимость в этом возникла в связи с тем, что количество международных отправлений, а также международных авиарейсов из аэропорта столицы Самотлора продолжает расти.

«На 19% увеличилось количество международных рейсов, вылетающих из аэропортов городов Нижневартовска, Сургута и Ханты-Мансийска в Турцию, Таиланд и другие страны туристической направленности Юго-Восточной Азии. Пассажиропоток увеличился на 65%», - сообщила начальник Ханты-Мансийской таможни Анна Агафонова.

Действующий Нижневартовский таможенный пост, как сообщили в администрации города, продолжит свою работу.