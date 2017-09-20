В Нижневартовске рассказали, как не умереть во время работ в канализационных колодцах

В Нижневартовске для работников городских предприятий состоялся семинар на тему «Основы безопасного проведения работ в водопроводных, канализационных и газовых колодцах». В нем приняли участие представители 30 компаний и учреждений.

«На территории России при проведении работ в колодцах фиксируются случаи производственного травматизма с групповым и смертельным исходом. К сожалению, печальная статистика не обошла стороной и Югру. Так, в прошлом году в г. Ханты-Мансийске при проведении плановых работ по промывке канализационных колодцев, погибло два человека», - рассказала начальник отдела труда администрации г. Нижневартовска Галина Громова.

Как сообщили в пресс-службе 5 отряда ФПС МЧС России, участники совещания обратили внимание, что в Нижневартовске налажена работа по профилактике производственного травматизма. Вместе с тем, в организациях, осуществляющих работы в водопроводных, канализационных и газовых колодцах необходимо организовать проведение обучающих семинаров, провести проверку используемых газоанализаторов и средств индивидуальных защиты, внедрить передовой опыт по экспресс-тестированию по проверке знаний.

«Основными причинами несчастных случаев являются неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в невыполнении работниками требований охраны труда и слабом контроле со стороны должностных лиц, неприменение работниками средств индивидуальной и коллективной защиты, а также недостатки в обучении правилам охраны труда», - подчеркнул начальник отделения организации службы подготовки и пожаротушения 5 ОФПС Николай Колосов.