Из больницы Нижневартовска выписан ребенок, пострадавший во время столкновения поезда и грузовика

Одного ребенка, который получил травмы в результате столкновения пассажирского поезда и грузового автомобиля на переезде Мыхпаевский, накануне выписали из больницы. На сегодня также запланирована выписка одного из взрослых пациентов. Об этом врачи сообщили заместителю главы Нижневартовска по социальной и молодежной политике Надежде Волчаниной.

По данным медработников, помощь в стационаре продолжают оказывать шести пострадавшим (в том числе троим несовершеннолетним). Состояние одной пациентки медработники оценивают как тяжелое. У троих состояние средней степени тяжести (в том числе у ребенка), у двоих несовершеннолетних - легкое.

Отметим, в результате ЧП на железнодорожном переезде различные травмы получили 20 человек. Шестерых пострадавших выписали из больницы на прошлой неделе. Еще пятерым, как уточнили в управлении по взаимодействию со СМИ администрации Нижневартовска, госпитализация не потребовалось, помощь была оказана амбулаторно.

Добавим, что сегодня водителю самосвала следователи предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).