В Нижневартовске впервые пройдет парад коммунальной техники

В Нижневартовске в предстоящую субботу пройдет парад коммунальной техники. Он состоится в рамках Всероссийской акции на базе МУП «Теплоснабжение» (улица Зимняя, напротив магазина «Фарш»). В 10 часов вартовчанам продемонстрируют транспорт, в том числе новый, который находится на вооружении у коммунальных служб.

«Парад коммунальной техники проводится с целью информирования населения о работе служб ЖКХ, формирования положительного образа сферы жилищно-коммунального хозяйства, а также подтверждения готовности коммунальных служб к прохождению осенне-зимнего периода», - подчеркнули в Минстрое России. Именно это ведомство выступает организатором акции.

В прошлом году мероприятие состоялось в 27 крупных городах России. Нижневартовск парад коммунальной техники проведет впервые. Как сообщили siapress.ru в департаменте ЖКХ муниципалитета, во время акции у жителей города будет возможность сфотографироваться на фоне техники, осмотреть ее, а также задать свои вопросы сотрудникам коммунальных предприятий.