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В Югре предъявлено обвинение водителю самосвала, врезавшегося в пассажирский поезд

Следователями Уральского следственного управления на транспорте СК РФ водителю грузового автомобиля, допустившему столкновение с пассажирским поездом в Югре, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Уголовное дело было переквалифицировано на более жесткую статью уголовного кодекса, как сообщал siapress.ru ранее, после смерти одного из пострадавших пассажиров.

По версии следствия, 09 сентября 2017 года около 11 часов 00 минут по местному времени на 901 километре перегона «Мегион-Нижневартовск», на нерегулируемом железнодорожном переезде грузовой автомобиль самосвал «Ивеко» совершил столкновение с движущимся поездом № 346 сообщением «Адлер-Нижневартовск», в результате которого повреждены 4 вагона (3-6 по ходу движения поезда), разорвана обшивка вагона № 17 (6 вагон по ходу движения поезда). В результате происшествия 1 человек погиб, 19 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Как сообщили в Уральском следственном управлении на транспорте Следственного комитета Российской Федерации, в настоящее время по уголовному делу назначены и проводятся комплексные судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.


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Сегодня в 19:47, просмотров: 146, комментариев: 0


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