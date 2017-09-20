В Нижневартовске после череды смертельных ДТП на усиленный режим работы перешла ГИБДД

Госавтоинспекторы Нижневартовска с сегодняшнего дня перешли на усиленный вариант несения службы. Плотность нарядов увеличена в два раза. Патрули будут дежурить на наиболее аварийных участках, а также вблизи мест массового скопления людей. Одна из основных задач - профилактика правонарушений, связанных с превышением скоростного режима, а также не предоставления преимущества пешеходам, переходящим дорогу по пешеходным переходам. Кроме этого, запланированы профилактические мероприятия в образовательных организациях с детьми, а также беседы с родителями.

«Наша работа должна быть направлена на обеспечение безопасности каждого жителя города. Сегодня этот вопрос стал актуальным как никогда, именно поэтому и проводится внеочередное заседание комиссии. К решению сложившейся ситуации необходимо подойти комплексно и неформально. Я прошу все заинтересованные стороны быть активными», - отметил во время внеочередного заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения глава города Василий Тихонов.

По данным начальника отделения дорожного надзора ОГИБДД УМВД России по г. Нижневартовску Сергея Гмызина, за 8 месяцев текущего года на территории муниципалитета произошло 197 аварий, в которых 277 человек получили травмы, 15 погибли. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество жертв ДТП выросло. Последний случай произошел 18 сентября на улице Дружбы Народов. Молодой водитель сбил женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшая скончалась на месте происшествия.

«В районе этого пешеходного перехода установлены искусственные неровности. Но даже они в данном случае не остановили водителя. Сейчас будет решаться вопрос об установке на этом участке дороги светофора с кнопкой вызова переключения сигнала», - цитирует заместителя главы города, директора департамента ЖКХ администрации г.Нижневартовска Максима Коротаева пресс-служба администрации города.