В Нижневартовске студентам предложено создать молодежную добровольную народную дружину

В Нижневартовске состоялось очередное заседание Общественного совета местного УМВД России. В нем приняли участие представители правоохранительных органов, депутаты Думы города, а также студенты.

Во время встречи участники обсудили вопросы профилактики преступности на территории города. Председатель Общественного совета при Управлении Ольга Рябова обратилась к присутствующим с предложением создать молодежную дружину из числа студентов – активистов ВУЗов, которые бы смогли оказывать помощь сотрудникам правоохранительных органов в части проведения мероприятий, направленных на профилактику правонарушений.

«Считаем необходимым усилить работу с подрастающим поколением именно со стороны общественности - рассказывает Ольга Петровна – Иногда дети не воспринимают или игнорируют наказы людей в форме. И достучаться до таких подростков сложно, но очень нужно. Поэтому мы хотим помочь ребятам одуматься и поменять свою точку зрения и, кроме этого, будем знакомить подростков с законами, подсказывать, как поступить в той или иной ситуации. Конечно же, будем работать в одной команде с сотрудниками полиции, под их руководством».

После обсуждения вопросов, связанных с общей деятельностью правоохранителей, студентов и властей города, было принято решение о создании новой молодежной дружины, а также избран ее председатель.