В Нижневартовске экстренные службы тренировались оперативно устранять последствия ДТП // ФОТО

В Нижневартовске состоялись тактико-специальные учения по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. В них приняли участие все экстренные службы города.

По легенде учений, в результате столкновения легковых автомобилей два водителя получили травмы различной степени тяжести, им требуется медицинская помощь. На место уловного ДТП немедленно направлены пожарные, спасатели, бригада медработников.

Сотрудники МЧС оперативно деблокировали пострадавших, оказали им первую помощь и передали подоспевшим медикам. Огнеборцы провели необходимые мероприятия по недопущению возгорания транспортных средств.

«В ходе тренировки отрабатывалось качество выполнения аварийно-спасательных работ, учения были проведены максимально наглядно. Личным составом еще раз закреплены навыки работы с гидравлическим инструментом, правила оказания первой медицинской помощи, порядок действий при ликвидации дорожно-транспортного происшествия. В целом, поставленные задачи выполнены. В ходе учений были отработаны мероприятия по взаимодействию всех экстренных служб», - отметил руководитель учений, начальник службы пожаротушения 5 ОФПС Александр Еремеев.

В ликвидации последствий тренировочного дорожно-транспортного происшествия участвовали личный состав 5 отряда ФПС, медики скорой помощи, спасатели аварийно-спасательной службы.