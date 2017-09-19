Власти Нижневартовска после серии смертельных ДТП проводят экстренное заседание межведомственной комиссии // ФОТО

В Нижневартовске накануне вечером произошло очередное ДТП со смертельным исходом. На улице Дружбы Народов иномарка сбила женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, после произошедшего 19-летний водитель попытался сбежать, бросив свой автомобиль на месте происшествия. Мужчину, находившегося за рулем, задержали сотрудники полиции.

Это уже не первое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом за последние несколько дней. На днях, как сообщал siapress.ru, лихач на автомобиле «Жигули» не справился с управлением и выехал на обочину дороги, где в этот момент шла женщина. Позже она скончалась в больнице.

Учитывая эти и другие аварии, в мэрии столицы приняли решение провести внеочередное заседание межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения. Представители власти, а также Госавтоинспекции и другие заинтересованные структуры обсудят предполагаемые меры, которые помогут остановить череду смертельных дорожных происшествий и стабилизировать обстановку.