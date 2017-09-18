В больницу Нижневартовска доставлен охотник, которого чуть не порвал медведь

В одной из больниц Нижневартовска находится на лечении мужчина, который пострадал от напавшего на него медведя. Случай произошел 12 сентября в Александровском районе Томской области.

Как сообщает «Эхо Москвы в Томске», медведь напал на охотника, который вместе с двумя друзьями, по их словам, охотился на гусей. В тяжёлом состоянии пострадавший был доставлен в больницу Нижневартовска. Медведя застрелили.

Как сообщил замначальника департамента охотничьего и рыбного хозяйства Томской области Константин Осадчий, все трое мужчин не имели охотничьих билетов и права хранения и ношения оружия.