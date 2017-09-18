16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  57,5336   EUR  68,5801  

В Нижневартовске водитель легковушки сбил женщину, которая скончалась от полученных травм в больнице // ФОТО

В Нижневартовске накануне произошло ДТП в результате которого погибла женщина. 46-летний мужчина, управляя легковым автомобилем разогнался так, что не смог вписаться в поворот и вылетел на обочину, где в этот момент находилась женщина. Далее автомобиль совершил наезд на препятствие в виде дерева.

«В результате происшествия пешеход скончалась в больнице в течении 5 часов, пассажир-мужчина 1974 года рождения автомобиля ВАЗ располагавшийся на переднем пассажирском, и пассажир-мужчина 1988 года рождения автомобиля ВАЗ располагавшийся на заднем пассажирском сиденье справа, получили телесные повреждения», - рассказал исполняющий обязанности начальника отделения ОАР и пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по г. Нижневартовску Николай Дубаенко.

Добавим, что авария произошла в районе поселка Солнечный. Автомобиль двигался со стороны Ермаковской переправы в сторону города.

Сейчас степень вины каждого участника аварии устанавливает местная Госавтоинспекция.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 11:51, просмотров: 148, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Как изменилась цена на школьные принадлежности?

Как изменилась цена на школьные принадлежности?
Мнения сургутян и социологов расходятся
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 12:28
102 0
​Прошедшие накануне эвакуации крупных ТРЦ в Сургуте могли быть учебными // ФОТО

​Прошедшие накануне эвакуации крупных ТРЦ в Сургуте могли быть учебными // ФОТО
Загадка в том, как силовики отбирали места, где проводились учения
Константин Шперлинг Сегодня в 11:42
295 1
На палочке

На палочке
Нарушение правил безопасности при сносе бывшего тубдиспансера сургутские власти маскируют заботой о бюджетной экономии
Артем Мазнев 15 сентября в 19:57
1311 5
​Никто не забыт

​Никто не забыт
Памятнику на могиле ветерана Великой Отечественной войны Марии Бриненко — быть
Людмила Захарова 17 сентября в 14:00
700 0
Где они, поборники морали?

Где они, поборники морали?
Председатель ОО "Правоведы" разбирает ситуацию с "Матильдой"
Альберт Леонов 16 сентября в 13:42
1926 124
Сургутская неделя. ​Недовыборы и переучения

Сургутская неделя. ​Недовыборы и переучения
Обзор главных событий прошедшей сургутской недели
Олег Владимиров 15 сентября в 15:12
568 1
Большинство россиян не хотели бы видеть на посту президента России женщину // ИНФОГРАФИКА

Большинство россиян не хотели бы видеть на посту президента России женщину // ИНФОГРАФИКА
Редакция СИА-ПРЕСС 15 сентября в 12:55
351 0
В школах начали государственную пропаганду ? // ИНФОГРАФИКА

В школах начали государственную пропаганду ? // ИНФОГРАФИКА
62,4 процента читателей siapress.ru восприняли урок на тему «Россия, устремленная в будущее», как «Элемент государственной пропаганды»
Редакция СИА-ПРЕСС 14 сентября в 10:51
526 3
​Руслан Жбанков: «Приоритет – и чемпионат, и еврокубок. Сил должно хватить»

​Руслан Жбанков: «Приоритет – и чемпионат, и еврокубок. Сил должно хватить»
Старший тренер волейбольной команды «Газпром-Югра» Руслан Жбанков и игроки клуба ответил на вопросы журналистов
Олег Владимиров 13 сентября в 17:44
437 0
Музыка ХМАО – что нас объединяет?

Музыка ХМАО – что нас объединяет?
Интервью с вокалистом группы «Invade My Soul» Станиславом Полянским
Евсения Сергеева 13 сентября в 17:13
524 0
Индекс ММВБ готов обновить пятимесячные максимумы // АУДИО, ТЕКСТ

Индекс ММВБ готов обновить пятимесячные максимумы // АУДИО, ТЕКСТ
Неделя на российском рынке в целом была позитивная.
Александр Игнатов, финансовый советник Сургутского филиала БКС Премьер 12 сентября в 14:36
395 0
Выборы не представляют интереса для простого избирателя

Выборы не представляют интереса для простого избирателя
Альберт Леонов председатель ОО «Правоведы» прокомментировал ситуацию с антирекордной явкой на выборы в Сургуте
Альберт Леонов, председатель ОО «Правоведы» 12 сентября в 11:26
947 13
Текущий год прошел более затратно для владельцев авотомобилей // ИНФОГРАФИКА

Текущий год прошел более затратно для владельцев авотомобилей // ИНФОГРАФИКА
Никто не отметил, что владение автомобилем стало «Намного дешевле»
Редакция СИА-ПРЕСС 12 сентября в 10:25
469 0
Да, я любила...Но он об этом не знал

Да, я любила...Но он об этом не знал
Памяти председателя сургутского городского клуба «Фронтовые подруги» Ларисы Золотухиной
Людмила Захарова 11 сентября в 17:00
1581 0
Вся наша жизнь – открывание и закрывание дверей

Вся наша жизнь – открывание и закрывание дверей
С 1 по 20 сентября, по ул. Магистраьная 34/1 пройдет выставка фотографий «Двери в мир»
Пресс-служба галереи современного искусства «Стерх» 11 сентября в 16:00
555 0
Театр «Петрушка» готовятся к открытию 27-го театрального сезона

Театр «Петрушка» готовятся к открытию 27-го театрального сезона
Программа театра на сентябрь
Пресс-секретарь ТАиК «Петрушка» 11 сентября в 14:41
595 0
Больше мнений
Сетевое издание
© ООО «Северпечать», 2016.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон: +7 (3462) 44-23-23

Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика