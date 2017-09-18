В Нижневартовске водитель легковушки сбил женщину, которая скончалась от полученных травм в больнице // ФОТО

В Нижневартовске накануне произошло ДТП в результате которого погибла женщина. 46-летний мужчина, управляя легковым автомобилем разогнался так, что не смог вписаться в поворот и вылетел на обочину, где в этот момент находилась женщина. Далее автомобиль совершил наезд на препятствие в виде дерева.

«В результате происшествия пешеход скончалась в больнице в течении 5 часов, пассажир-мужчина 1974 года рождения автомобиля ВАЗ располагавшийся на переднем пассажирском, и пассажир-мужчина 1988 года рождения автомобиля ВАЗ располагавшийся на заднем пассажирском сиденье справа, получили телесные повреждения», - рассказал исполняющий обязанности начальника отделения ОАР и пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по г. Нижневартовску Николай Дубаенко.

Добавим, что авария произошла в районе поселка Солнечный. Автомобиль двигался со стороны Ермаковской переправы в сторону города.

Сейчас степень вины каждого участника аварии устанавливает местная Госавтоинспекция.