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Главы муниципалитетов на востоке Югры оценили темпы возведения окружной больницы в Нижневартовске: «Строительство идет полным ходом»

Главы муниципалитетов Югры, расположенных на востоке региона, посетили с рабочим визитом Нижневартовск. Во время запланированных мероприятий, они посетили строящуюся окружную клиническую больницу, рассчитанную на 1100 коек. Учреждение, которые уже считается долгостроем, должно стать одним из крупнейших в округе.

«Сегодня мы еще раз увидели, что строительство окружной клинической больницы идет полным ходом. Это будет целый медицинский комплекс со своей пожарной частью, котельной и другими вспомогательными помещениями», - рассказал председатель Думы города Нижневартовска Максим Клец.

Основные работы сейчас идут на двух блоках будущего стационара: корпусах В и Г. На блоке В рабочие заканчивают 6-й этаж, продолжается устройство наружных стен здания из кирпича. На блоке Г началось возведение 4-го этажа.

"Нижневартовск - очень значимый для восточной части Югры город. Здесь сосредоточены крупные предприятия, финансовые, учебные учреждения, а также объекты здравоохранения. 70% мегионцев получают высококвалифицированное лечение именно в нижневартовских больницах. Поэтому ввод в строй новой современной клиники очень ожидаемое событие для жителей наших городов", - пояснил глава Мегиона Олег Дейнека.

На площадке по строительству котельной идёт прокладка наружных сетей видеонаблюдения, продолжаются работы по благоустройству прилегающей территории: обустраиваются тротуары и проезды. С каждой неделей, как уточнили в информационном отделе Думы г. Нижневартовска, количество рабочих на стройке увеличивается, сейчас их около 300 человек.

«Прежде я видел этот объект проездом, из окна автомобиля. Сегодня воочию оценил масштабы стройки, они грандиозны, - высказал свое мнение председатель Думы города Радужного Григорий Борщев. – При таком настрое строителей и темпах работ, какие мы увидели сегодня, я думаю, окружная клиническая больница будет сдана в обозначенный срок – в конце 2019 года».
Объемы строительства оценил и глава города Покачи Владимир Степура: «Штат стационара планируется укомплектовать более, чем тысячью сотрудниками. Это будет крупнейшее медицинское учреждение Югры. И то, что в округе создаются такие крупные современные клиники, говорит о том, что наши города успешно развиваются и растут».
«Этот объект находится под контролем партии «Единая Россия», потому что он значим не только для Нижневартовского региона, но и для всего округа, - подчеркнул глава Лангепаса Борис Сурцев.- Больница строится по трёхстороннему соглашению, и отрадно, что эти деньги вкладываются в высокотехнологичное производство, к которому, безусловно, можно отнести и подобные медицинские центры».

Добавим, Губернатор Югры Наталья Комарова обозначила медицину, как один из приоритетов развития Ханты-Мансийского автономного округа.
Следить за ходом строительства окружной клинической больницы может каждый желающий. На площадке установлены веб-камеры, которые передают информацию на сайт регионального управления капитального строительства.


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17 сентября в 23:02, просмотров: 601, комментариев: 1


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Комментарии:
okanda
не нравится
19 сентября в 00:04
Вот уж памятник коррупции! Зенит-Арена Нижневартовска! Сколько себя помню западновская эту больницу строит.

Сколько? Тысяча сотрудников? В городе где вас 270 тысяч? Миллиард миллиардов некоторые чиновники любят осваивать! А почему было в Мегионе свою больницу не построить? Да за эти же деньги еще больниц 5 можно было по всему региону открыть, любители осваивать бюджеты.

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