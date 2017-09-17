Следователи переквалифицировали уголовное дело по факту ДТП с участием грузовика и пассажирского поезда на более тяжкую статью

Сотрудники уральского СУ на транспорте СК РФ переквалифицировали уголовное дело по факту ДТП грузовика и пассажирского поезда, произошедшего недалеко от Нижневартовска, на более тяжкую статью - ч. 3 ст. 264 УК РФ - нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека. Это произошло после того, как в больнице скончался 29-летний парень.

Напомним, 9 сентября около 11 часов времени на 901 километре перегона «Мегион-Нижневартовск», на нерегулируемом железнодорожном переезде грузовой автомобиль самосвал «Ивеко» совершил столкновение с движущимся поездом № 346 сообщением «Адлер-Нижневартовск», в результате которого повреждены 4 вагона (3-6 по ходу движения поезда), разорвана обшивка вагона № 17 (6 вагон по ходу движения поезда).

В настоящее время на месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа из числа самых опытных сотрудников следственного управления.

Расследование уголовного дела продолжается.