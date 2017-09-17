Полицейские Нижневартовска изъяли 300 пакетиков с наркотиками

Сотрудники полиции Нижневартовска во время проведения оперативного мероприятия по выявлению тех, кто занимается распространением наркотических веществ, задержали 25-летнего жителя города. Во время обыска квартиры, в которой он проживал, было изъято порядка 300 пакетиков с комкообразным порошкообразным веществом светлого цвета. Также в ходе обыска были изъяты весы с остатками вещества и материалы для расфасовки.

«Согласно экспертному заключению, изъятое вещество является синтетическим наркотическим средством и его общий вес составил порядка одного килограмма», - рассказали в УМВД России по г. Нижневартовску.

В настоящее время следственным отделом местного УМВД России в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Молодому человеку, если его вина будет доказана в суде, грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.