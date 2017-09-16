В Нижневартовском районе запустили новую технологию утилизации отходов бурения // ФОТО

Губернатор Югры Наталья Комарова в ходе рабочей поездки в Нижневартовский район приняла участие в торжественном запуске комплекса по переработке отходов бурения методом закачки в пласт. К опытно-промышленной эксплуатации системы в регионе приступила нефтяная компания «Роснефть».

Это одна из наиболее инновационных мировых практик по утилизации отходов производства при добыче нефти и газа.

«За последние три года, включив экологические мероприятия в государственные программы, совместно с недропользователями мы добились того, что каждый второй факел в Югре был потушен, и 90% исторических амбаров были ликвидированы. Положусь на точку зрения экспертов, которые считают представленную технологию самой передовой, а комплексный подход к этим вопросам характеризует «Роснефть» как компанию, которая не только идет в ногу со временем, но и опережает его», - отметила Наталья Комарова.

Производительная мощность комплекса – более 140 тысяч кубических метров бурового шлама в год. Закачка в пласт исключает размещение на поверхности буровых отходов и их контакт с окружающей средой в отличие от традиционных методов переработки. Комплекс оборудован автоматизированной системой управления, позволяющей осуществить централизованный сбор и обработку информации параметров процесса закачки. В целом, применение такого метода позволит исключить техногенную нагрузку на окружающую среду.

Торжественный запуск был сделан главой региона и генеральным директором АО "Самотлорнефтегаз" Валентином Мамаевым.