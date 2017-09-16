Сотрудники МЧС России в Нижневартовске рассказывают детям о правилах пожарной безопасности

Более 30 уроков безопасности провели сотрудники МЧС в образовательных учреждениях Нижневартовска. Во время встреч спасатели рассказали школьникам о правилах поведения в различных чрезвычайных ситуациях. Ребята узнали о том, как не допустить возникновения пожаров, к каким последствиям может привести шалость с огнем и нарушение правил пожарной безопасности. Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам, в свою очередь, разъяснили ребятам о том, как опасны водоемы, особенно в период становления льда.

Спасатели также напомнили ребятам о том, как необходимо себя вести дома, на улице и в школе, чтобы не допустить несчастных случаев и не получить травм и пожелали всем ребятам интересного учебного года без происшествий и пригласили ребят на экскурсии в пожарно-спасательные части.

Как рассказали в ОФПС №5, в рамках Месячника детской безопасности в каждом образовательном учреждении состоялись тренировки по эвакуации, для всех воспитанников учебных заведений огнеборцы провели беседы, выступления на открытых уроках, познавательные викторины.