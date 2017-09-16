В Нижневартовске скончался пассажир поезда, в который врезался грузовик

Сегодня ночью в больнице умер один из пострадавших в результате аварии на переезде. Медицинские сотрудники делали все необходимое, чтобы поддерживать жизненные функции организма столько, сколько это было возможно. Но, по словам врачей, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Об этом представители медицинского учреждения сообщили заместителю главы Нижневартовска по социальной и молодежной политике Надежде Волчаниной.

Глава города Нижневартовска Василий Тихонов выразил глубокие соболезнования близким умершего, которые после трагедии приехали в югорский муниципалитет. По поручению мэра им оказывается вся необходимая помощь.

По данным siapress.ru, погибшим оказался 29-летний житель Перми, который работал электромонтером. Как уточнили в пресс-службе администрации столицы Самотлора, помощь в транспортировке предложили также представители РЖД и предприятия, на котором работал мужчина.

На данный момент на стационарном лечении остаются 11 пострадавших. Женщина – в тяжелом состоянии. Еще у пятерых - состояние средней степени тяжести (в том числе у троих детей), у пятерых - легкой степени тяжести (в том числе у несовершеннолетнего).

Напомним, 9 сентября на 17 км а/д «Нижневартовск-Мегион» произошло столкновении грузового автомобиля с поездом №346 «Адлер – Нижневартовск» на переезде Мыхпаевский. Грузовик врезался в движущийся состав. По какой причине произошло столкновение, устанавливается следственными органами.