«Будь Ярким!» – в Нижневартовске прошел флешмоб, посвященный безопасности детей на дороге

Первоклассники Нижневартовска поучаствовали во флешмобе – «Будь Ярким!», сообщает «УМВД России по ХМАО – Югре».

Дети, надев на себя светоотражающие жилеты, исполнили танец, символизирующий необходимость использования световозвращающих элементов в атрибутике детей для привлечения внимания водителей.

Стоит отметить, что каждый ребенок получил подарок от от сотрудников Госавтоинспекции. Им вручили световозвращающие элементы в форме солнышка и пропагандистскую памятку «Стань заметнее на дороге».

В завершение мероприятия дети пустили в небо сотни воздушных шаров, символизирующих неравнодушное отношение детей к их безопасности на дороге.