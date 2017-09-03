Жительница Мегиона выиграла "Отпуск с Андреем Малаховым" // ФОТО

Телезвезда теперь уже канала "Россия 1" накануне побывал в родильном доме Мегиона. Здесь он подарил медсестре реанимационного отделения Елене Лыкосовой "Отпуск с Андреем Малаховым". Акцию проводит журнал "СтарХит".

«Чувствую себя сейчас Дедом Морозом. - поделился в интервью телеведущий – Я думаю приятно, что лично Андрей Малахов из Москвы приехал и сообщает победительнице, что она выиграла поездку. Конкурс проходит не первый год, мы получили десятки тысяч писем. Из них мы выбираем самые искренние, с добрым посылом».

Как сообщает паблик "Официальный Мегион", письмо на конкурс отправила дочь мегионкиЕкатерина. Она живет в Миассе и хотела сделать маме подарок к юбилею.

«Не верю до сих пор во всё, что происходит! Всё это очень неожиданно для меня. От поездки жду новых эмоций и впечатлений», - сказала Елена.

Известно, что в отпуск жительница Югры с телеведущим отправится 5 октября.

Добавим, что во время своего визита в Югру Андрей Малахов также стал ведущим корпоратива в Нижневартовске. Во время праздника, который был приурочен ко Дню работника нефтяной и газовой промышленности, гость не отказывал участникам мероприятия и активно фотографировался.