Наталья Комарова: «Лучший подарок к празднику «СИБУР» сделал своими руками, обновив Южно-Балыкский газоперерабатывающий завод»

Губернатор Югры Наталья Комарова приняла участие в торжественном мероприятии сотрудников компании «СИБУР», приуроченному ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности. Глава региона отметила, что лучший подарок к празднику себе, Югре и России «СИБУР» сделал своими руками, обновив Южно-Балыкский газоперерабатывающий завод. «Это вклад в экономику, вклад в экологию, в комфортную среду для всех югорчан», - сказала Наталья Комарова.

В честь профессионального праздника лучших работников «СибурТюменьГаза» наградили почетными грамотами, а представителям трудовых династий вручили памятную награду «Век в компании».

Правительство Югры и «СИБУР» имеют давние партнерские отношения. Такое сотрудничество обеспечило лидирующее положение автономного округа по рациональному использованию ПНГ среди крупнейших нефтегазодобывающих регионов России.

Компания традиционно поддерживает развитие спорта, науки, образования и культуры. Так, в Нижневартовске построены 14 многофункциональных спортивных площадок, проведена реконструкция детско-юношеской спортивной школы «Феникс», оказана финансовая поддержка в ремонте городского краеведческого музея. В Нягани – благоустроены общеобразовательные учреждения, обустроено футбольное поле. В Пыть-Яхе – начата реализация программы переселения жителей из ветхого жилья.

«Партнерство администрации Нижневартовского района и компании «СИБУР» имеет хорошую историю, наполненную добрыми делами. Взятые обязательства в полной мере выполняются, такой подход дисциплинирует других. Наше взаимовыгодное сотрудничество имеет хорошие результаты и перспективы. На протяжении нескольких лет с участием компании ведется реконструкция и ремонт дорог и объектов социально-культурного назначения, были построены храмы в Зайцевой Речке и Покуре», – отметил глава муниципалитета Борис Саломатин.

С 2016 года «СИБУР» поддерживает социально значимые проекты в Югре в рамках единой корпоративной благотворительной программы «Формула хороших дел». Благодаря этой программе реализованы десятки инициатив. Среди них – благоустройство Комсомольского бульвара, ремонт городского фонтана и приобретение специализированного оборудования для особенных посетителей центральной городской библиотеки в Нижневартовске, проект по развитию конноспортивного комплекса в Нягани, комплектация детских игровых площадок в Пыть-Яхе и другие.

Как отметил глава города Нижневартовска Василий Тихонов, «Формула хороших дел» для многих компаний является примером социальной политики в регионе присутствия. «Этот проект помог многим нашим учреждениям культуры, спорта, образования решить в том числе вопросы материально-технической базы», - добавил он.