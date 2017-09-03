В Нижневартовске открыли первую профессиональную уличную спортивную площадку для игры в стритбол

В Нижневартовске появилась уличная спортивная площадка для игры в стритбол. Как рассказал руководитель спортивной школы «Феникс» Михаил Худяков, новая площадка работает с 9 до 22 часов. Она находится под охраной – вблизи установлены камеры видеонаблюдения.

«Прорезиненное покрытие позволит игрокам избежать серьезных травм. Такая большая спортивная площадка, где можно играть командами в баскетбол, пока единственная в городе. Если у ребят вдруг нет мяча – рядом работает пункт проката спортивного инвентаря. Отмечу, что ранее у нас появились гимнастическая площадка и универсальный хоккейный корт. У жителей микрорайона теперь есть возможность пользоваться этим комплексом и заниматься спортом недалеко от дома», - цитирует Михаила Худякова пресс-служба администрации города.

Спортивная площадка возведена на средства, выделенные по итогам конкурса социально-значимых проектов, который состоялся в рамках благотворительной программы «Формула хороших дел» компании СИБУР.