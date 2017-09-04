Новую прогулочную зону в Нижневартовске строители обещают сдать раньше запланированного срока

Сургутская фирма «Ударник», которая в Нижневартовске не смогла вовремя завершить ремонт монумента «Покорителям Самотлора», намерена реабилитироваться в глазах заказчика и сдать пешеходную аллею в первом микрорайоне столицы Самотлора раньше намеченного срока. Об этом представитель компании заявил во время встречи с председателем Думы ХМАО-Югры Борисом Хохряковым. Он посетил второй по величине муниципалитет Югры с рабочим визитом.

Сдать объект намечено в конце сентября, однако, подрядчик обещает, что справится на пару недель раньше. Основная часть работ уже завершена. Остались мелкие строительные работы и озеленение территории. Новая аллея предусматривает прогулочную и спортивную зоны, а также детскую площадку. По всему периметру расположатся велодорожка и освещение.

«Борис Сергеевич – частый и желанный для нас гость. Он прекрасно знает Нижневартовск, его проблемы, поэтому быстро вникает во все вопросы городской жизни. Как председатель Думы Югры, сегодня Борис Сергеевич оценил темпы и качество Марафона благоустройства. Как известно, деньги на преобразование нижневартовских улиц и микрорайонов выделяются из бюджетов всех уровней – городского, окружного и федерального - и региональным властям далеко небезразлично, как расходуются финансы. Борис Хохряков отметил, что в Нижневартовске средства Марафона осваиваются своевременно и эффективно», - рассказал председатель Думы Нижневартовска Максим Клец.

Как сообщили в пресс-службе парламента столицы Самотлора, долгие годы территория между 6-й и 7-й школами была обычным пустырём. И это не устраивало вартовчан. На встрече с депутатами жители рассказали, что бы они хотели видеть на данном участке. Самым оптимальным вариантом оказалась зелёная зона. Для её обустройства был разработан проект. К его воплощению строители приступили нынешним летом.

«В наших планах много интересных объектов, которые мы хотим реализовать для наших жителей. Самое главное, что есть огромное желание воплощать идеи в жизнь, есть инвесторы, готовые помогать с их реализацией. В этом проявляют инициативу нижневартовские предприниматели», - отметил глава города Василий Тихонов.