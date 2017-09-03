Спикер окружного парламента Борис Хохряков оценил благоустройство Нижневартовска: «Привези меня сюда ночью – я бы не понял, где нахожусь»

Нижневартовск с рабочим визитом посетил председатель Думы ХМАО-Югры Борис Хохряков. Вместе с чиновниками муниципалитета он оценил благоустройство города, а также темпы строительства важных для столицы Самотлора объектов.

В первую очередь представители власти Нижневартовска повезли спикера окружного парламента на Рябиновый бульвар. Его возведением занималась местная строительная компания. Инвестор закончил укладку плитки, установку освещения. Эта зона отдыха, по задумке авторов идеи, может стать одной из визитных карточек города.

«Нижневартовск всегда в моем сердце, - сказал журналистам Борис Хохряков. - И приезжая сюда, с одной стороны, узнаю знакомые места, с другой - если бы меня на Рябиной бульвар привезли ночью, я бы не понял, где нахожусь. Вот такими темпами меняется город. И самое главное, что с нынешней властью не утратились темпы, и даже наоборот. По крайней мере, это касается благоустройства. Вообще города Югры в ближайшие годы просто расцветут. Когда в прошлом году мы перед выборами встречались с населением, один из часто задаваемых вопросов касался благоустройства дворов. И объявленный губернатором Югры Натальей Комаровой пятилетний «Марафон благоустройства» весьма актуален».

Председатель Думы ХМАО также подчеркнул, что для реализации в округе мероприятий, запланированных в рамках пятилетнего «Марафона благоустройства» из резервного фонда Правительства Югры по решению главы региона Натальи Комаровой выделено свыше 200 млн. рублей. Столько же направят из депутатских фондов окружные народные избранники. Планируется, что также будут задействованы и средства федерального бюджета.