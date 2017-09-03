Авиакомпания «ЮТэйр» завершает полеты из Нижневартовска в Краснодар. Последний в этом году рейс состоится во вторник, 5 сентября. В дальнейшем жители восточной части Югры добраться до столицы Краснодарского края смогут самолетами «ЮВТ Аэро», которые летают в Краснодар с промежуточными посадками в Перми и Казани.

Рейс Нижневартовск – Краснодар авиакомпания «ЮТэйр» традиционно вводит в сезон отпуск. Также в рамках весенне-летнего расписания полетов осуществляется перевозка пассажиров из столицы Самотлора в Анапу. На этом направлении последний рейс будет сделан 18 сентября.