Экс-ведущий «Пусть говорят» Андрей Малахов проведет закрытую вечеринку в Нижневартовске // ФОТО

В Нижневартовск прибыл экс-ведущий программы «Пусть говорят» Андрей Малахов. Как стало известно siapress.ru, он проведет корпоратив для одной из нефтесервисных компаний, расположенной в столице Самотлора. Мероприятие, которое состоится в одном из городских ночных клубов, приурочено к празднованию Дня нефтяной и газовой промышленности.

В своем аккаунте Instagram Андрей Малахов успел уже выложить фотографию, сделанную у недавно отремонтированного монумента «Покорителям Самотлора». Организаторы его визита в Нижневартовск устроили для нынешней телезвезды калана «России 1» экскурсию по городу.