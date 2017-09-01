В Нижневартовске между коммунальщиками и жилищниками началась борьба за собственников жилья

В Нижневартовске собственникам жилья предложат массово сменить управляющие компании. Жилищные тресты Нижневартовска, получившие лицензию на ведение деятельности по управлению многоквартирными домами, планируют взять часть микрорайонов города на обслуживание. Уже началась работа по проведению собраний собственников жилья.

«Сейчас для того, чтобы отремонтировать детскую площадку, входную дверь в подъезд или залатать выбоину на дороге около дома, управляющая компания должна направить письмо, ряд документов жилищному тресту, выделить средства и так далее. Порой эта переписка длится долго. Предстоящие изменения, когда у управляющей компании есть свои специалисты, техника, позволят более оперативно принимать меры и проводить работы», - подчеркнула и.о. директора местного департамента ЖКХ Ирина Воликовская.

По словам и.о. директора ПАО «Жилищный трест №1» Оксаны Фаттаховой, с сентября предприятие будут в 15 микрорайоне не только обслуживающей организацией, но и управляющей компанией. Изменения поддержало большинство собственников жилья.

«Мы планируем предложить наши услуги в качестве управляющей компании жильцам тех микрорайонов, где сейчас работаем на обслуживании. Жильцы знают наших дворников, мастеров. Планируем собрания собственников провести также в первом и втором микрорайонах. Таким образом внимание управляющей и обслуживающей организации будет сконцентрировано на трех-четырех микрорайонах, а не на 12 как сейчас. Уверена, что от этих изменений жители только выиграют», - сообщила Оксана Фаттахова.

Если собственники поддержат изменения, то управляющая компания может смениться и у жителей 4, 5, 13 и 10 микрорайонов – они перейдут от ОАО «Управляющая компания №2» к ОАО «Жилищный трест №2». Как уточнили в пресс-службе мэрии, в некоторых многоквартирных домах уже проходит процедура голосования, проводятся встречи с вартовчанами.

Как стало известно siapress.ru, «переманивать» собственников жилья от двух крупных управляющих компаний представители жилищных трестов будут сниженным на 20% тарифом за услуги управления многоквартирным домом. Кроме того, ЖТ выберут те микрорайоны, которые наиболее выгодны, расположенные близко к производственным базам. Таким образом, как сообщил один из представителей коммунальной службы, сократят издержки на топливе.