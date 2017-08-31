Соцсети помогли найти полицейским Нижневартовска родственников потерявшейся бабушки

В Нижневартовске сотрудникам полиции удалось найти родственников потерявшейся бабушки через социальные сети. Пожилая женщина рассказала, что недавно приехала в столицу Самотлора. Сама она родилась 86 лет назад в Оренбургской области, а вот адрес нынешнего места жительства вспомнить не смогла.

«Опубликованное в социальных сетях объявление с просьбой найти родственников пожилого человека вартовчанами проигнорировано не было. Не прошло и двух часов, как нашлись родственники бабушки», - рассказали стражи порядка.

Все время, пока искали родственников, пожилая женщина находилась в одном из городских отделов полиции. Добавим, это уже не первый случай, когда социальные сети приходят на помощь стражам порядка.