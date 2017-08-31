Жалобщиков Нижневартовска будут поощрять билетами в кино. Наталья Комарова идею поддержала

Губернатор Югры Наталья Комарова, общественники, депутаты окружной и муниципальной Думы Нижневартовска дали оценку внедрению в столице Самотлора интерактивного портала «Наш Нижневартовск». Он предназначен для оперативного решения городских проблем и посвящен вопросам благоустройства.

По словам разработчиков ресурса, перед ними стояло две задачи. Первая - создать городской общедоступный информационный ресурс, который позволит оперативно решать волнующие население вопросы. Вторая – наладить прочную обратную связь с высоким уровнем доверия.

«Мы проанализировали сайты крупных российских городов и пришли к выводу, что портал должен быть самостоятельным, не привязанным к официальным сайтам городов и районов, а также простым и понятным в использовании. Подобных ресурсов в Югре еще не было. Этот проект был специально разработан для Нижневартовска с учетом местных особенностей», - подчеркнул во время презентации представитель разработчиков портала «Наш Нижневартовск» Ринат Каримов.

Пользователем портала может стать любой неравнодушный житель города. Зарегистрировавшись на ресурсе, вартовчанин может сообщить о незакрытом канализационном люке, сломавшейся скамейке, перегоревшей лампочке в подъезде или грязном остановочном павильоне. Спектр тем, по которым может сообщить пользователь ресурса, достаточно обширен.

«90% обращений, которые сейчас поступают в администрацию города, именно касаются сферы ЖКХ. Уверена, что этот портал будет пользоваться популярностью у жителей города и позволит нам оперативно видеть информацию о той ситуации, которая происходит в городе, оперативно реагировать на нее», - отметила и.о. директора департамента ЖКХ администрации г. Нижневартовска Ирина Воликовская.

По словам главы города Василия Тихонова, все сообщения, поступающие на данный интернет-ресурс, будут находиться под его личным контролем. Решить проблему, если позволяют погодные условия или не требуются капитальные изменения, сотрудники местных коммунальных служб должны будут в течение 14 дней. Пользователю, сообщившему о проблеме, не только в обязательном порядке будет дан ответ с фотофактом о выполненной работе, но и начислены бонусные баллы, которые в дальнейшем он сможет обменять на билеты в кинотеатр, на концерт и другие вознаграждения.

Как стало известно siapress.ru, ресурс будет использоваться также для проведения опросов общественного мнения по актуальным темам. Результаты голосований станут основополагающими при принятии решений в местной администрации.

«Вопросы, связанные с благоустройством муниципалитетов автономного округа, напрашивались давно. И именно здесь, в Нижневартовске, когда представляли молодежный проект по выявлению городских проблем, и отвечая на сформировавшийся запрос населения, было принято решение о том, что мы займемся вопросами благоустройства в городах, деревнях, поселках и селах в соответствии с тем, какими хотят видеть свои муниципалитеты сами жители. Задумка этого портала – очень полезна и интересна. Она своевременна, поскольку вы создаете в Нижневартовске инфраструктуру для реализации этого проекта», - отметила Наталья Комарова.

Губернатор подчеркнула, что у данного проекта есть будущее, потому что развивать портал «Наш Нижневартовск» можно бесконечно и каждый раз это будет на пользу городу и его жителям, которые получат возможность использовать ресурс не только с помощью персонального компьютера, но и разработанных мобильных приложений. В ближайшее время они появятся на площадках для скачивания.

По информации Департамента общественных и внешних связей ХМАО-Югры, интерактивный портал «Наш Нижневартовск» начнет работу в сентябре.