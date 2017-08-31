Наталья Комарова в Нижневартовске приняла участие в посвящении студентов в нефтяники // ФОТО

В Нижневартовске состоялась церемония открытия обновленного монумента «Покорителям Самотлора». Как и предполагалось, в мероприятии приняла участие губернатор Югры Наталья Комарова. К месту проведения она прибыла в сопровождении главы города Василия Тихонова и председателя местной Думы Максима Клец.

В своем выступлении глава региона поблагодарила нефтяников-первопроходцев за проделанный труд. Она подчеркнула, что отремонтированный монумент является символом покоренной Сибири, визитной карточкой Нижневартовска.

«Этот монумент - лицо, сердце, душа Нижневартовска. Памятник, как рассказывают старожилы, первопроходцы возводился всем миром. В первом ряду сегодня стоят те, кто привозил на самосвалах землю, песок, вез на это место грунт. Так вырос «Алеша». Сегодня, следуя традиции, обновленный памятник принимают горожане, всем миром», - сказала Наталья Комарова и похвалила за качественно выполненную работу подрядную организацию из Сургута.

В завершении церемонии открытия монумента состоялось посвящение студентов Нижневартовского нефтяного техникума в нефтяники. Своеобразный обряд прошли десять учащихся.