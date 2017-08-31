У неадекватного парня в Нижневартовске полицейские обнаружили крупную партию наркотиков. ВИДЕО

В Нижневартовске сотрудники полиции задержали 21-летнего парня, подозреваемого в хранении и распространении наркотических средств. Накануне стражам порядка поступило сообщение от сотрудников медицинского учреждения, на территории которого находился молодой человек. Внимание он привлек своим неадекватным поведением.

«Прибыв на место вызова, сотрудники полиции установили личность гражданина и выяснили, что накануне он употребил наркотическое вещество, от чего ему стало плохо. При личном досмотре у парня при себе была обнаружена пачка сигарет, в которой были спрятаны несколько пакетиков с неизвестным порошком. Проведя исследование изъятого, было установлено, что данное вещество является наркотическим и его вес составляет более 8 граммов», - сообщили в УМВД России по г. Нижневартовску.

Известно, что задержанный парень приехал в Нижневартовск из соседнего города и ранее уже привлекался к уголовной ответственности. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело. В случае установления вины, мужчина может получить наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.