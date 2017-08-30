Губернатор Югры Наталья Комарова откроет в Нижневартовске отремонтированного «Алешу»

Нижневартовск завтра с рабочим визитом посетит губернатор Югры Наталья Комарова. Информацию об этом подтвердили журналисты местных СМИ. Планируется, что глава региона примет участие в открытии обновленного монумента «Покорителям Самотлора». Ремонт нижневартовского «Алеши» Наталья Комарова взяла под личный контроль после обращения общественников. Во время «прямой линии» они высказали свое беспокойство о затянувшихся работах на монументе, который является визитной карточкой города.

«С прошлыми подрядчиками, а это были две фирмы – из Омска и Тюмени, контракты были расторгнуты. Они не выполнили запланированные объемы. В судебном порядке с них были взысканы штрафы, а также эти предприятия были внесены в реестр неблагонадежных поставщиков», - отметила в разговоре с корреспондентом siapress.ru и.о. директора департамента ЖКХ г. Нижневартовска Ирина Валиковская.

В этом году работу на монументе вели сотрудники сургутской компании «Ударник». Уложиться в отведенный согласно контракту срок им помешало то, что пришлось переделывать недоработки прошлых компаний. Югорская фирма выполнила весь запланированный перечень работ с небольшим опозданием, тем не менее, власти столицы Самотлора, как писал siapress.ru ранее, расторгать контракт с предприятием не стали.

Завтра планируется торжественно открыть монумент. На мероприятии будут присутствовать, не только представители общественности, но и ветераны-нефтяники. Добавим, что работы на объекте были выполнены в рамках социально-экономического сотрудничества ПАО «Роснефть» с Правительством ХМАО.