В Нижневартовске на краже велосипеда попалась 10-летняя девочка

Сотрудники полиции Нижневартовска задержали несовершеннолетнюю жительницу города, которая накануне уехала кататься на чужом велосипеде. Его хозяин припарковал возле одного из торговых центров.

«В связи с тем, что вартовчанка не достигла возраста, с которого наступает ответственность за совершенные преступления, в отношении малолетней угонщицы будет применена мера в виде постановки на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних и постоянным контролем ее семьи со стороны правоохранительных органов», - сообщили в УМВД России по г. Нижневартовску.

Велосипедные кражи в летний период являются самым частым преступлением. Как подчеркивают правоохранители, виновными в кражах, как правило, оказываются либо подростки, либо граждане, проживающие в городе вахтовым методом – за неимением личного транспорта они предпочитают передвигаться на двухколесниках. Так, например, до сих пор остаются в розыске лица, похитившие сиденье и два колеса от велосипедов.

В целях профилактики краж велосипедов стражи порядка рекомендуют владельцам хранить их в квартирах или гаражах и не оставлять без присмотра.