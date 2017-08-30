В Нижневартовск едет главный судебный пристав Югры: подчиненным есть чем похвастаться

Сегодня в Нижневартовске будет работать главный судебный пристав Югры Олег Адольф. Он проведет прием граждан по личным вопросам. Встреча состоится с 11 часов 30 минут до 12 часов 30 минут в отделе судебных приставов по г. Нижневартовску и Нижневартовскому району, который находится по адресу: улица Ленина, 10-П.

В ходе приема, граждане могут напрямую изложить имеющиеся у них предложения, заявления, жалобы, вопросы, а также узнать о своих долгах и способах их оплаты.

Добавим, в отделе судебных приставов по Нижневартовску и Нижневартовскому району особое внимание уделяется вопросам взыскания алиментов, коммунальных платежей, а также средств, которые должны были поступить в виде налогов и сборов в местный, региональный и федеральный бюджеты. Так, например, на днях после ареста имущества местной компании, руководитель организации незамедлительно погасил долг по налоговым платежам в размере 7 млн. рублей.