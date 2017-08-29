В Нижневартовске началась подготовка к новогодним праздникам: проект оформления города уже готов // ФОТО

Власти Нижневартовска завершают разработку Концепции украшения города в Новогодние и Рождественские праздники.

План украшения на период зимних праздников включает световую иллюминацию, ледовые скульптуры и горки, тематические варианты ключевых зон празднования.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, основной темой грядущих новогодних праздников станут персонажи сказок А.С. Пушкина. Элементы, которые планируется использовать при оформлении города, будут также в едином русском стиле. Главными точками притяжения вартовчан станут площадь Нефтяников и пешеходная зона улицы Пионерской (район городского парка). Эти объекты к декабрю заметно преобразятся.

Площадь Нефтяников и улица Пионерская составят единый праздничный ансамбль в соответствии с планом, разработанным дизайнером Юлианной Шифельбайн. Площадь Нефтяников объединит в себе несколько декоративных элементов. Ключевое место займет каток с пунктом проката.

С целью создания праздничного настроения жителям и гостям нашего города на площади не забудут про ледовые горки, а также одних из главных персонажей русского фольклора - Деда Мороза, Снегурочку и лесную красавицу - елку. Особое внимание уделять световой иллюминации и зонам для фотографий. На площади Нефтяников получат прописку знаменитый знак «Я люблю Нижневартовск» - гигантские буквы с признанием в любви городу. Белые буквы и красное сердце, с которым, как считают архитекторы, охотно будут фотографироваться жители и гости города.