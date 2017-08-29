На дорогах Нижневартовска вместе с инспекторами ГИБДД дежурит родительский патруль // ФОТО

На улицах Нижневартовска вместе с инспекторами ГИБДД дежурит родительский патруль. Совместное мероприятие состоялось вблизи детского сада №52. Участники патруля раздали водителям, которые привозят детей в дошкольное образовательное учреждение, памятки на тему безопасности, а сотрудники Госавтоинспекции проверили наличие в салоне автомобиля специального удерживающего устройства.

«Родители активно принимали участие в этом мероприятии, беседовали с водителями, объясняя, что именно родитель в ответе за будущее своего ребенка», - пояснил и.о. начальника отделения ОАР и пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по г.Нижневартовску Николай Дубаенко.

Профилактическое мероприятие состоялось в рамках акции «Внимание: дети!». Она стартовала на территории всей Югры накануне и завершится 8 сентября. В столице Самотлора для адаптации детей к дорожному движению после летних каникул с 1 сентября и до окончания профилактической акции вблизи образовательных учреждений на нерегулируемых пешеходных переходах будут дежурить не только сотрудники ГИБДД, но и народные дружинники. Нести службу они будут утром, в обед и вечером, когда несовершеннолетние идут на занятия или возвращаются со школы.

С началом нового учебного года профилактические мероприятия будут проводиться и в образовательных организациях города.