Для нижневартовских коммунальщиков закупят новую снегоуборочную технику

Нижневартовское специализированное автотранспортное управление готовится приобрести новую снегоуборочную технику. Предприятие на покупку готово потратить более 3 млн рублей.

На сайте Госзакупок появились документы, согласно которым МУП «САТУ» приобретет трактор с навесным оборудованием. Техника должна быть выпущена в текущем году, а снегоочиститель должен быть быстросъемным и удобным не только в работе, но и монтаже. Кроме того, в техзадании также указано, что высокопроизводительная фреза должна справиться со снежным валом любой плотности и высоты.

Будущий поставщик, его имя будет известно в середине сентября, должен предоставить эксплуатирующей организацию гарантию, срок которой не может быть меньше года.