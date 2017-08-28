Вартовчанин за разгульную жизнь и несоблюдение ограничений может сесть в тюрьму на год

В Нижневартовске сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении местного жителя города. Ранее судом на него за совершенный проступок были наложены определенные ограничения и административный надзор. Однако вартовчанин не воспринял всерьез назначенное наказание.

«При проверке стражами порядка выявлено, что вартовчанин не желает исправляться и пренебрегает ограничениями, ведет разгульную жизнь», - сообщили в УМВД России по г. Нижневартовску.

В настоящее время мужчина изолирован от общества и находится в местном СИЗО. При вынесении приговора в суде подозреваемый может получить реальное лишение свободы сроком до одного года.