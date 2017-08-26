В центре Нижневартовска будут строить школу с универсальной безбарьерной средой

В Нижневартовске ищут проектировщиков, которые займутся подготовкой документов для возведения школы с универсальной безбарьерной средой. Образовательная организация должна быть рассчитана на 1100 мест и будет расположена в 9-А микрорайоне – территории, которую освободили от деревянных двухэтажных домов и возвели современный жилой комплекс. Как стало известно siapress.ru, за готовую проектную документацию власти муниципалитета готовы заплатить около 10 млн. 800 тыс. рублей. Однако окончательная цена будет известна после проведения аукциона, который запланирован на 7 сентября.

Планируется, что в здании будут не только учебные кабинеты, а также учительские и помещения администрации, но и спальни для групп продленного дня, телестудия, издательский центр, кабинеты робототехники, стоматолога, фельдшера и другие.

Кроме того, в школе будут созданы все условия для обучения детей-инвалидов. Как сообщает местная газета «Варта», в школьном дворе планируется выложить дорожку из рельефно-тактильной плитки, благодаря которой слабовидящие ребята смогут передвигаться без посторонней помощи. Также предусмотрят пандусы и специализированный лифт.

По словам специалистов, на разработку документов потребуется около 9 месяцев. Возводить школу, как сообщили siapress.ru в администрации города, планируется в рамках концессионного соглашения. Сейчас ведутся переговоры с потенциальным инвестором.