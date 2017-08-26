Для полугодовалых малышей в детских садах Нижневартовска появятся ясельные группы

Жители Нижневартовска смогут отдавать детей в детский сад в возрасте от шести месяцев. Ясельные группы для таких малышей с 1 сентября заработают в детских садах №31 «Медвежонок», №49 «Родничок», №80 «Светлячок». Об этом во время традиционных августовских педагогических чтениях сообщила директор местного департамента образования Ольга Козлова.

«Что касается доступности дошкольного образования, то выполнены Указы Президента России Владимира Путина о дошкольном образовании для детей с трех лет, поручение Губернатора Югры Натальи Комаровой, которая рекомендовала обеспечить местами в детских садах детей в возрасте от одного года. Такие места появились в пяти детских садах города. Но система образования Нижневартовска пошла в этом направлении дальше. Изучив потребности родителей, было принято решение открыть ясельные группы для детей с шести месяцев. Они помогут родителям-студентам, многодетным семьям, одиноким мамам, семьям, где оба родителя работают. Открытие групп для детей раннего возраста будет также способствовать сохранению социальной стабильности в городе», - отметила Ольга Козлова.

Добавим, в детских садах Нижневартовска (№№14, 21, 41, 61, 80) открылись группы для детей в возрасте от одного года. Столица Самотлора – первый город в Югре, который применяет практику создания таких ясельных групп. Разработано специальное меню в соответствии с возрастными нормативами. За малышами будут смотреть педагоги и медицинский работник.