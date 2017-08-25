В Нижневартовске маршрутка сбила женщину и снесла забор // ФОТО

В Нижневартовске вторые сутки в социальных сетях обсуждают водителя маршрутки, который накануне на улице Чапаева снес забор, установленный вдоль дороги. Как выяснили инспекторы ГИБДД, от водителя-лихача также пострадала женщина, которая переходила дорогу и оказалась под колесами ГАЗели.

«Водитель выехал на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на пешехода. В результате происшествия женщине была оказана разовая медицинская помощь», - пояснил и.о. начальника отделения ОАР и пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по г.Нижневартовску Николай Дубаенко.

Водитель будет привлечен к административной ответственности. Работа будет проведена и с работодателем. На месте аварии работают коммунальные службы. Они восстанавливают снесенное ограждение.