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В Нижневартовске маршрутка сбила женщину и снесла забор // ФОТО

В Нижневартовске вторые сутки в социальных сетях обсуждают водителя маршрутки, который накануне на улице Чапаева снес забор, установленный вдоль дороги. Как выяснили инспекторы ГИБДД, от водителя-лихача также пострадала женщина, которая переходила дорогу и оказалась под колесами ГАЗели.

«Водитель выехал на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на пешехода. В результате происшествия женщине была оказана разовая медицинская помощь», - пояснил и.о. начальника отделения ОАР и пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по г.Нижневартовску Николай Дубаенко.

Водитель будет привлечен к административной ответственности. Работа будет проведена и с работодателем. На месте аварии работают коммунальные службы. Они восстанавливают снесенное ограждение.


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Сегодня в 22:42, просмотров: 84, комментариев: 0


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