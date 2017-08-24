Нижневартовский район к зиме готов на 85%

В Нижневартовском районе продолжают готовиться к зиме. Всего было запланировано провести 30 мероприятий и подготовка к их реализации началась еще в декабре прошлого года. Контроль за выполнением подрядчиками работ осуществлялся не только службами заказчика. Глава муниципалитета Борис Саломатин отметил, что на всех этапах работ их качество контролирует общественность - этой практике в районе уже 4 года и она хорошо себя зарекомендовала.

«Сегодня я уверенно говорю о том, что район на 85% готов к отопительному сезону. Все необходимые материалы доставлены на место, и мы планируем во всех поселениях провести контрольный запуск котельных», - подчеркнул Борис Саломатин.