Нижневартовским первоклассникам подарят глобус, а дошколятам экологическую раскраску // ФОТО

В Нижневартовске 1 сентября в первый класс пойдут 3700 ребят. Каждый первоклассник в День знаний получит подарки от Губернатора Югры, а также от властей Нижневартовска и нефтяной компании «Роснефть».

Администрация города и нефтяники подготовили для первоклассников глобусы. Они, по словам специалистов, станут первым источником знаний на школьном пути учеников. Вручение подарков тем ребятам, которые впервые перешагнули школьный порог, осуществляется традиционно в рамках заключенного Соглашения о социально-экономическом партнерстве между Правительством ХМАО-Югры и ПАО «НК «Роснефть».

Еще один подарок - от окружного Правительства. На линейках в честь Дня знаний юным школьникам вручат учебное пособие «Край, в котором я живу». В книге собрана самая интересная и актуальная информация о природе, животном мире, культуре Югры. Как сообщили в МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования», издания уже поступили в город.

Подарки будут вручены и дошколятам. В начале нового учебного года они получат новую книгу-раскраску «Здоровая природа – здоровая жизнь». До конца года планируется более четырех тысяч экземпляров издания.

Книга-раскраска изготовлена по инициативе управления по природопользованию и экологии администрации города в рамках муниципальной программы «Оздоровление экологической обстановки в городе Нижневартовске в 2016-2020 годах».

Предыдущий подобный проект для детей был посвящен животным и растениям, занесенным в Красную книгу. В этом году тематика приурочена к Году экологии в России.