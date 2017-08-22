В Нижневартовске водитель без прав сбил семью с грудным ребенком, перебегавшую дорогу в неположенном месте

В Нижневартовске произошло необычное дорожно-транспортное происшествие, виноватыми в котором оказались все его участники. На днях поздно вечером на улице Мусы Джалиля 19-летний парень, находясь за рулем автомобиля «ВАЗ-21124» сбил трех пешеходов. Под колесами машины оказалась семья с грудным ребенком, которая переходила дорогу в неположенном месте. Во время разбирательства инспекторы ГИБДД выяснили, что автомобилист не имеет водительских прав и ранее их не получал.

«В результате происшествия пешеходам были причинены телесные повреждения. Сейчас ведется по данному ДТП разбирательство. Если будут тяжкие последствия, то дело будет рассматриваться в судебном порядке, где определят степень вины каждого участника происшествия, а также наказание», - резюмировал старший инспектор группы пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по г.Нижневартовску Николай Дубаенко.

В Госавтоинспекции столицы Самотлора обеспокоены тем, что в этом году в два раза увеличилось количество ДТП, произошедших по вине пешеходов. На данный момент зарегистрировано 10 таких происшествий. Также инспекторы отметили, что с начала года наблюдается снижение числа аварий с участием пешеходов. Этого удалось добиться за счет перенастройки светофоров и разделения транспортных и пешеходных потоков, а также ликвидации некоторых пешеходных переходов.