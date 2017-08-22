В Нижневартовске в честь Дня флага России провели массовую зарядку // ВИДЕО

Утро для вартовчан началось с общегородской зарядки. На берегу Комсомольского озера более тысячи жителей города встали на разминку. Ее провели известные в Нижневартовске спортсмены Руслан Куштанов и Андрей Морковкин.

Большинство участников спортивного мероприятия прислушались к призыву использовать в одежде цвета российского флага. Завершилась акция, приуроченная к празднованию Дня Государственного флага России, исполнением гимна.

Добавим, что такое мероприятие в столице Самотлора состоялось впервые.