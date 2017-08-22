В Нижневартовском районе водителям демонстрируют кадры жутких аварий и измеряют давление

В Нижневартовском районе проходит профилактическая акция «Трасса». Она завершится 27 августа. Все это время инспекторы ГИБДД будут пресекать грубые нарушения Правил дорожного движения: превышение скоростного режима, выезд на полосу встречного движения и другие.

«Для предупреждения автоаварий по причине усталости водителей к проведению профилактических мероприятий привлекаются представители медицинских учреждений, которые измеряют артериальное давление, проверяют пульс, оценивают общее состояние водителей для выявления утомленного состояния», - рассказали в отделении по пропаганде БДД ОГИБДД МОМВД России «Нижневартовский».

В рамках мероприятия полицейские проведут профилактические беседы с автовладельцами о необходимости соблюдения режима труда и отдыха при управлении транспортным средством, использования детских удерживающих устройств и ремней безопасности при перевозке детей, напомнят о последствиях нарушения установленной скорости, правил обгона. Водителям-транзитникам продемонстрируют фото и видео материалы с мест ДТП, вручат тематические памятки.